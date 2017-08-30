В Екатеринбурге перекроют улицы Московскую и Машиностроителей

В Екатеринбурге грядёт очередное перекрытие транспортных артерий. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге грядёт очередное перекрытие транспортных артерий. В связи с ремонтными работами будет ограничено движение по улицам Машиностроителей и Московской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение по улице Машиностроителей будет закрыто в связи с ремонтом трамвайных путей в районе остановки «Площадь 1-й Пятилетки». Работы проведёт Трамвайно-троллейбусное управление. С 22:00 1 сентября до 06:00 4 сентября ограничение коснётся трамваев № 5, 24 от остановки «Кузнецова» до остановки «Площадь 1-й Пятилетки» в обоих направлениях. Автобусы и автотранспорт не будут ходить от улицы Ильича до Кировградской с 22:00 1 сентября до 17:00 4 сентября. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Кировградская, Стахановская и по проспекту Орджоникидзе.

Движение по чётной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского закрыто до 10 сентября. Здесь проводит работы по капитальному ремонту улицы «Городское управление дорожно-строительных работ». Движение организовано по нечётной стороне улицы Московская.

Как ранее сообщала «ОГ», с 29 августа по 29 сентября в связи со строительством сети водоснабжения будет закрыто движение в районе улицы Ирбитской, 8.