Максим Орешкин: товарооборот между Россией и Францией растёт

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин утверждает, что товарооборот между Россией и Францией растёт и этот тренд необходимо поддерживать. Ранее Максим Орешкин встретился министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мером, сообщает пресс-служба минэкономразвития РФ.

На встрече было отмечено, что французский бизнес продолжает демонстрировать интерес к российскому рынку. Это подтверждается увеличением французских инвестиций в России более чем на 2 млрд долларов США в сравнении с прошлым годом. Объём накопленных инвестиций также растёт: по итогам 2016 года он увеличился с 10 до 14,4 млрд долларов.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2017 года рост товарооборота между странами составил 24%. По мнению Максима Орешкина, французским компаниям, которые работают в России, важно предоставлять все инструменты поддержки.