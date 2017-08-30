Екатеринбургские таможенники с начала года уничтожили 28 тонн санкционных овощей

В ходе 9 рейдов изъято 28 тонн санкционных овощей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни

Сотрудники Екатеринбургской таможни обсудили меры противодействия ввозу и обороту санкционных товаров. На встрече обсуждались действия государственных органов и торговых сетей по недопущению в розничный торговый оборот запрещённой продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным таможенников с начала этого года было изъято и уничтожено более 28 тонн плодоовощной продукции, подпадающей под действие особых экономических мер. Всего совместно с управлением Россельхознадзора было проведено 9 рейдов по выявлению «санкционки».

Отмечается, что на территории Свердловской области работа Екатеринбургской таможни по выявлению фактов реализации санкционных товаров осуществляется во взаимодействии с правоохранительными и иными контролирующими органами.

По словам и.о начальника Екатеринбургской таможни Владимир Зябко, более эффективной работа по борьбе с санационными товарами может стать только в тесном взаимодействии государственных органов с региональными представителями оптово-распределительных центров, крупных торговых сетей, рынков, крупных точек розничной торговли.