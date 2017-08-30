Уральские учёные первыми обнаружили в Коми кладбище древних пещерных медведей

Кладбище было обнаружено в верховьях реки Печора. Фото: Александр Исаков

Сотрудники Института экологии растений и животных УроРАН обнаружили кладбище древних пещерных медведей во время экспедиции в Коми. Как рассказал «ОГ» старший научный сотрудник ИЭРиЖ Уро РАН Павел Косинцев, это уникальное для палеонтологии событие: ранее в тех районах находили только отдельные кости.

Кладбище расположено в одной из пещер в верховье реки Печора. Как пояснил Павел Косинцев, медведи зимовали в этой пещере тысячи лет — некоторые умирали от болезней или недостатка жира, способного защитить в суровую зиму. По предварительным оценкам, там обнаружились останки более 10 старых и молодых особей, возраст находок — около 40 тысяч лет. «Экспедиция обнаружила целые челюсти, черепа, фрагменты скелетов, - рассказывает Павел Косинцев, - и это очень удачное открытие. Ранее в этой части Урала находили только отдельные кости».

Останки подвергнут тщательному анализу, а затем отправят в музей института — чтобы другие учёные тоже смогли познакомиться с ценной находкой.