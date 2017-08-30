Общество 30 августа 2017, 13:36

В Среднеуральске реконструкция очистных сооружений стартует в 2018 году

Свердловская область, Среднеуральск, реконструкция, очистка, сооружение, старт, 2018 год

Реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске стартует в 2018 году. Фото: Александр Зайцев

В Среднеуральске реконструкция очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадков стартует в 2018 году. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

По мнению министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительство новых мощностей позволит довести до нормативных показателей качество стоков, которые город сбрасывает в водоём водохозяйственного значения и подключить к централизованной системе водоочистки дома частного сектора. 

Отметим, проект на строительство нового объекта водоочистки уже подготовлен муниципалитетом и, по поручению главы свердловской области Евгения Куйвашева, включён в региональную госпрограмму развития ЖКХ на 2018 год. Субсидия из региональной казны составит 150 млн руб., столько же будет выделено из местного бюджета.

Напомним, действующие очистные сооружения города введены в эксплуатацию в 1954 году. При проектной производительности девять тыс. кубометров в сутки сегодня они пропускают свыше 10 тыс. кубометров стоков. Мощность новых очистных сооружений увеличат до 15 тыс. кубометров в сутки.

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Областная газета Свердловской области

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