В Среднеуральске реконструкция очистных сооружений стартует в 2018 году

Реконструкция очистных сооружений в Среднеуральске стартует в 2018 году. Фото: Александр Зайцев

В Среднеуральске реконструкция очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод и обработки осадков стартует в 2018 году. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По мнению министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, строительство новых мощностей позволит довести до нормативных показателей качество стоков, которые город сбрасывает в водоём водохозяйственного значения и подключить к централизованной системе водоочистки дома частного сектора.

Отметим, проект на строительство нового объекта водоочистки уже подготовлен муниципалитетом и, по поручению главы свердловской области Евгения Куйвашева, включён в региональную госпрограмму развития ЖКХ на 2018 год. Субсидия из региональной казны составит 150 млн руб., столько же будет выделено из местного бюджета.

Напомним, действующие очистные сооружения города введены в эксплуатацию в 1954 году. При проектной производительности девять тыс. кубометров в сутки сегодня они пропускают свыше 10 тыс. кубометров стоков. Мощность новых очистных сооружений увеличат до 15 тыс. кубометров в сутки.