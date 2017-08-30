Общество 30 августа 2017, 13:52

В посёлке Мартюш завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот»

Нина Георгиева
У Каменных ворот, День народов Среднего Урала, Фестиваль, Посёлок Матюш, Каменский район

В посёлке Мартюш завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот». Фото: областной департамент информполитики

В посёлке Мартюш Свердловской области завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот». Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

На мероприятие съехались мастера — хранители традиций разных народов из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. На территории фестиваля разместились семь национальных подворий и ярмарка ремесленников.

Целью фестиваля является формирование культуры межэтнических отношений. В рамках фестиваля казачью народную культуру представили солисты Екатеринбургского разъезда свердловского молодёжного военно-патриотического движения «Казачий дозор».

Напомним, что следующим межнациональным мероприятием станет День народов Среднего Урала 2 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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