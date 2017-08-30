В посёлке Мартюш завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот»

В посёлке Мартюш завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот». Фото: областной департамент информполитики

В посёлке Мартюш Свердловской области завершился третий фестиваль национальной культуры «У каменных ворот». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

На мероприятие съехались мастера — хранители традиций разных народов из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. На территории фестиваля разместились семь национальных подворий и ярмарка ремесленников.

Целью фестиваля является формирование культуры межэтнических отношений. В рамках фестиваля казачью народную культуру представили солисты Екатеринбургского разъезда свердловского молодёжного военно-патриотического движения «Казачий дозор».

Напомним, что следующим межнациональным мероприятием станет День народов Среднего Урала 2 сентября.