В 2017 году в российских вузах конкурс на одно платное место составил минимум 1,5 человек

Даже возможность оплатить обучение - не гарантия места на желаемом факультете. Фото: Алексей Кунилов

В этом году конкурс среди абитуриентов, выбравших платную форму обучения, составил минимум полтора человека на место. Об этом сообщают РИА Новости со слов Министра науки и образования РФ Ольги Васильевой.

«Возможно, из моих уст это звучит не очень хорошо, но меня сильно обрадовало, что у нас нет ни одной специальности, где бы не было желающих попасть на платное обучение меньше, чем полтора человека на место. Везде есть конкурс. Это очень важный момент», — сказала Министр.

Добавим, что последние несколько лет самыми популярными у абитуриентов остаются инженерные, медицинские и экономические специальности.