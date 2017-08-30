В Екатеринбурге для проверки труб на прочность впервые применили робота

Робот весом в 75 килограммов двигается по трубам со скоростью 20 метров в час, преодолевая практически любые препятствия. Фото: филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»

В Екатеринбурге энергетики провели эксперимент по диагностике участка тепломагистрали с помощью робота. Проверка прошла в рамках программы «Re:конструкция», направленной на улучшение качества теплоснабжения потребителей.

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», модифицированная модель робота-дефектоскопа провела испытания участка магистрали диаметром 820 мм. по адресу ул. Гурзуфская, 48. За два дня робот протестировал 230 метров трубы и выявил пять мест с критичной толщиной стенки. Оперативные бригады уже начали устранять выявленные дефекты.

Сообщается, что ранее на данном участке уже проводились традиционные опрессовки, которые выявили два повреждения, однако на момент эксперимента с роботом специалисты не могли точно определить слабые места.

Инновационную технологию изобрели в Санкт-Петербурге. Применение роботизированного комплекса предназначено для потенциально уязвимых и труднодоступных участков теплотрассы. Робот весом в 75 кг двигается по трубам со скоростью 20 м/час, преодолевая практически любые препятствия. Методом намагничивания и последующего считывания сигнала аппарат измеряет толщину стенок трубы, выявляя дефекты и выводя результаты на экран монитора. Робот можно использовать для проверки практически всех трубопроводов диаметром от 500 до 1400 мм.