В Свердловской области эксперты обсуждают технологию тифлокомментирования для слабовидящих

В Свердловской области эксперты обсуждают развитие тифлокомментирования для слабовидящих. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области эксперты международного уровня обсуждают развитие технологий для слабовидящих в рамках III Летней международной школы «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Мероприятия III Летней международной школы проходят в Ельцин Центре и в Инновационном культурном центре в Первоуральске. В рамках программы запланированы творческие лаборатории, кинопоказ, экскурсии и дискусии. В качестве участников на мероприятие съехались представители из США, Франции, Украины и десяти регионов России.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что технология тифлокомментирования крайне актуальна и востребована. С её помощью можно помочь слабовидящим людям "увидеть", услышав комментарий специально обученных людей.

По мнению президента общественной организации «Белая трость» Олега Колпащикова, критерием эффективности этого направления является не количество выставок, а число слепых людей, которых можно встретить в учреждениях культуры.

Напомним, что в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября пройдёт Всемирный конгресс людей с ОВЗ.