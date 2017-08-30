Фанаты Майкла Джексона устроят благотворительный концерт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдёт благотворительный концерт фан-клуба Майкла Джексона "Invincible". Перед концертом зрителей научат "лунной походке".

Как сообщают в Свердловском отделении Союза театральных деятелей РФ, концерт пройдёт 10 сентября в Доме актёра. Ожидается, что перед зрителями выступят победитель фестиваля "Поколение рок-2016" Игорь Михайлов, один из лучших блюзменов Екатеринбурга Василий Беля, бард Дмитрий Светлый и участники фан-клуба.

Отметим, фан-клуб Майкла Джексона уже 10 лет объединяет любителей его творчества в Екатеринбурге. В этом году все вырученные от благотворительного концерта средства будут направлены на покупку духовых и ударных музыкальных инструментов, а также на оплату услуг преподавателя по вокалу для детей-инвалидов из детских домов.

Добавим, 29 августа участники фан-клуба отметили день рождения любимого исполнителя.