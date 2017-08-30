Стали известны соперники «Уральского трубника» на Кубке мира по хоккею с мячом

В групповом турнире Кубка мира по хоккею с мячом в шведском городе Сандвикене первоуральский «Уральский трубник» сыграет с финским клубом "Вейтеря", а также командами "Болльнес" и "Бруберг", представляющими шведскую Элитсерию.

Турнир пройдёт с 12 по 15 октября. Особенностью Кубка мира является то, что игры проходят по укороченному регламенту (2 тайма по 30 минут) и практически круглосуточно. Кроме «Уральского трубника» в этом году Россию в Сандвикене будут представлять также чемпион страны хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутская «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей».

Команда из Первоуральска будет участвовать в самом престижном клубном коммерческом турнире в третий раз. В 2007 году «Трубник» дошёл до полуфинала, где лишь в серии послематчевых 12-метровых ударов уступил шведскому «Эдсбюну», а в следующем году в четвертьфинале выигрывал у того же «Эдсбюна» 4:2, но в итоге снова проиграл по пенальти.

Кубок мира проводится с 1974 года сначала в Юсдале, а с 2009 года в Сандвикене.