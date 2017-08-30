Екатеринбургским школам искусств не хватает молодых педагогов

Екатеринбургские школы искусств испытывают острый дефицит молодых преподавателей. Об этом сообщила заместитель начальника Управления культуры Елена Соколова на традиционном августовском совещании перед началом учебного года.
По её словам, сейчас в школах искусств число педагогов возрастом менее 35 лет составляет всего 26% от общего преподавательского состава. Некоторые специальности особенно страдают от нехватки молодых кадров — такие, как баян, акккордеон, фортепиано.
Проблем с текущим преподаванием этих дисциплин нет, так как все нынешние учителя являются высококвалифицированными специалистами. Однако передать педагогические таланты им некому, и со временем эта проблема встанет очень остро.
«Школы искусств должны создать собственную систему привлечения молодых преподавателей и налаживать отношения с учреждениями среднего специального и высшего образования по вопросу трудоустройства их выпускников», - подвела итог Елена Соколова.