Уральские казахи снялись в новом фильме Алексея Федорченко "Последняя милая Болгария"

Алексей Федорченко на съемках фильма "Последняя милая Болгария". Фото: Павел Ворожцов

Уральские казахи, члены свердловской общественной организации "Евразия-Казахстан" снялись в новом фильме екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко "Последняя милая Болгария". Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Сцена с уральскими казахами стала одной из самых массовых: в ней приняли участие почти 60 человек. Для съёмок в Первоуральск специально привезли 600 кг яблок и полторы тонны картофеля.

Как рассказала вице-президент организации "Евразия - Казахстан" Галия Аманжулова, предложение режиссёра стало для уральских казахов неожиданностью, поскольку все они - непрофессиональные актёры.

- Мы часто выступаем на уральской сцене, участвуем в российских проектах, знакомим жителей России и региона со своей культурой, традициями. Но съёмки в кино стали дебютом для всех нас. Несмотря на то, что сцена снималась в Первоуральские, зрители скорее всего не смогут отличить центральный стадион города от большого рынка Казахстана, - рассказала Галия Аманжулова.

Добавим, в основу новой картины положена повесть Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Играть в фильме будут только уральские артисты, при этом главные роли исполнят актёры Коляда-театра. Планируется, что зрители увидят картину в конце 2018 года.

Накануне Дня российского кино «ОГ» побывала на съёмочной площадке будущего фильма «Последняя милая Болгария», подробнее об этом можно прочитать здесь: www.oblgazeta.ru

Отметим, по данным всероссийской переписи 2010 года в Свердловской области проживает около 4,5 тыс. казахов. Свердловская региональная общественная организация "Евразия-Казахстан" действует в регионе с 2004 года.