СУНЦ УрФУ вошёл в топ-10 лучших школ России

Выпускники СУНЦ УрФУ могут гордиться своим лицеем. Фото: Алексей Кунилов

Агентство «РАЭКС-Аналитика» составило список лучших школ для поступления в ведущие вузы России. Специализированный учебно-научный центр УрФУ занял в нём 6 строчку, обойдя 194 конкурента со всей страны, сообщает пресс-служба вуза.

СУНЦ УрФУ оказался рядом с самыми сильными школами Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. По данным исследования, именно из этих школ выходят самые подготовленные абитуриенты.

Директор центра Андрей Мартьянов подчеркнул, что СУНЦ УрФУ имеет гораздо меньше ресурсов, чем столичные школы, поэтому оказаться в десятке лучших в условиях жесточайшей конкуренции со столичными школами — для него действительно выдающееся достижение».

Напомним, в этом году лицей УрФУ закончили два «трёхсотбалльника» - выпускника, сдавших ЕГЭ по математике, физике и информатике на 100 баллов каждый. Это уникальный случай для страны, так как ещё ни одной российской школе не удавалось выпустить больше одного «трёхсотбалльника».