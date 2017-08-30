Экономика 30 августа 2017, 15:55

Forbes составил рейтинг богатейших семейных династий России

Нина Георгиева
Состояния богатейших династий России исчисляются миллиардами долларов.

Состояния богатейших династий России исчисляются миллиардами долларов. Фото: Алексей Кунилов

Forbes составил рейтинг богатейших семейных династий России. Названы самые успешные предпринимательские кланы.

Как сообщается на сайте, совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось с 2 до 27 млрд. долларов.

Первое место в списке Forbes заняла семья Гуцериевых (группа «Сафмар») с общим капиталом в 9,91 млрд долларов. Состояние Михаила Гуцериева (основной владелец группы «Сафмар», председатель совета директоров компании «Руснефть») оценивается в 5,5 млрд долларов, его брат и совладелец группы «Сафмар» Микаил Шишханов заработал         2 млрд долларов, Саит-Салам Гуцериев, также совладелец, получил 1,6 млрд долларов.

На втором месте рейтинга находится семья Ротенбергов с состоянием 4,2 млрд долларов. Большую сумму заработал Аркадий Ротенберг, он владеет 2,5 млрд долларов.

Третье место заняли братья Ананьевы с состоянием 2,7 млрд долларов. Они являются представителями совета директоров Промсвязьбанка.

На четвёртом месте находятся Шаймиевы — сыновья первого президента Татарстана, их бюджет составляет 2,215 млрд долларов. Айрат и Радик Шаймиевы являются самыми богатыми людьми в республике.

Завершают пятёрку лидеров братья Магомедовы с суммой в 1,75 млрд долларов.

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