Общество 30 августа 2017, 16:28

Шахматные кружки появятся во всех российских школах к концу 2017 года

Занятия шахматами станут дополнительным развитием для школьников.

Занятия шахматами станут дополнительным развитием для школьников. Фото: Александр Исаков

Инициативу Минобрнауки РФ о введении в школьную программу шахмат продолжают реализовывать. Так, к концу этого учебного года в каждой школе должен появиться шахматный кружок, сообщают РИА Новости со слов директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования РФ Игоря Михеева.

В России сейчас 42 тысячи школ. Планируется, что кружки появятся в каждой до конца этого года, а следующим этапом станет внедрение шахматных уроков. Уже разработаны соответствующие методические материалы.

Добавим, что министр науки и образования РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах должно быть пять бесплатных кружков дополнительного образования, один из которых — шахматный.

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