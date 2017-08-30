Шахматные кружки появятся во всех российских школах к концу 2017 года

Занятия шахматами станут дополнительным развитием для школьников. Фото: Александр Исаков

Инициативу Минобрнауки РФ о введении в школьную программу шахмат продолжают реализовывать. Так, к концу этого учебного года в каждой школе должен появиться шахматный кружок, сообщают РИА Новости со слов директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования РФ Игоря Михеева.

В России сейчас 42 тысячи школ. Планируется, что кружки появятся в каждой до конца этого года, а следующим этапом станет внедрение шахматных уроков. Уже разработаны соответствующие методические материалы.

Добавим, что министр науки и образования РФ Ольга Васильева заявила, что в российских школах должно быть пять бесплатных кружков дополнительного образования, один из которых — шахматный.