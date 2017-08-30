Евгений Куйвашев обсудил с профсоюзами повышение минимальной зарплаты с 1 октября

Евгений Куйвашев встретился с профсоюзными активистами. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев в ходе встречи с профсоюзными активистами Свердловской области обсудил повышение минимального размера заработной платы с 1 октября. Областные власти рассчитывают на активное участие профсоюзов в решении задач по выводу региона в тройку лидеров Российский Федерации по важнейшим показателям социально-экономического развития.

Как сообщает областной департамент информполитики, совместное решение об установлении с 1 октября 2017 года размера минимальной заработной платы в регионе на уровне 9 тысяч 217 рублей приняли руководство Свердловской области, Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Федерация профсоюзов. Теперь этот показатель почти на 1,5 тысячи рублей выше общероссийского уровня.

«Утверждение нового регионального размера минимальной зарплаты работников, особенно в экономически непростой период, имеет большое значение для наших трудящихся», — заявил председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

По словам Евгения Куйвашева, встреча с профсоюзными лидерами, с активом профсоюзных организаций – объективный и эффективный канал прямой связи власти и общества.

«Этот диалог помогает нам решать важнейшие вопросы, связанные с развитием рынка труда, обеспечением занятости, контролем за своевременной и полной выплатой заработной платы, социальной защитой работников, повышением качества жизни людей. Именно на достижение этих целей направлена и наша программа «Пятилетка развития», - заявил глава региона.