150 тысяч свердловчан получат квитанции-уведомления об отключении света

В начале сентября свердловские потребители, имеющие долги за электроэнергию, получат особые квитанции об оплате, одновременно содержащие уведомление об отключении.

Как сообщает пресс-служба филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», такие квитанции получат 150 тысяч абонентов, имеющих задолженность свыше 1000 рублей и период неуплаты более двух месяцев.

Текст уведомления об ограничении электроснабжения размещён на лицевой стороне квитанции. После получения такого предупреждения, у потребителя будет ровно двадцать дней для того, чтобы погасить долг в полном объёме. В противном случае, в отношении абонента будет введён режим ограничения электроэнергии без повторного уведомления.

Как поясняют в компании, это стало возможным после того, как в мае текущего года Правительство РФ скорректировало порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Поправки коснулись, в том числе, и способов уведомления потребителей о предстоящем ограничении.

Начиная с 29 сентября, поставщик может уведомить должника об отключении, направив смс-сообщение, письмо на электронную почту, уведомление о счёте на оплату услуг, а также опубликовав информацию в СМИ.