Культура 30 августа 2017, 17:32

В Италии состоялось открытие 74-го Венецианского кинофестиваля

Нина Георгиева
Кинолента из архивов.

На «Золотого льва» претендует 21 кинолента. Фото:Александр Исаков

Сегодня, 30 августа, стартовал 74-й Венецианский кинофестиваль. Как сообщает ТАСС, на фестивале будет показан 21 фильм, однако российские картины в официальную программу не вошли.

Откроет фестиваль мировая премьера фильма «Короче» американского режиссёра и сценариста, двукратного лауреата премии «Оскар» Александра Пэйна. Главными персонажами картины стала семейная пара (в исполнении Мэтта Деймона и Кристен Уиг), которая готова принять участие в рискованном эксперименте по уменьшению своего роста. Именно так, по сюжету фильма, люди могут справиться с мировым кризисом, вызванным перенаселением планеты.

Мэтт Деймон стал главным героем ещё одной картины — «Субурбикон», которую снял Джордж Клуни. Это седьмая режиссёрская работа Клуни.

Также во включённой программе поучаствуют фильмы «Мать» (кинорежиссёр Даррен Аронофски), «Форма любви» (режиссёр Гильермо дель Торо) и другие. Всего на награды будет претендовать 21 кинолента.

Российские картины в официальную программу не вошли, однако в ретроспективной секции «Венецианская классика» покажут копию ленты Элема Климова «Иди и смотри» (1985 год).

Напомним, что впервые фестиваль состоялся в 1932 году в рамках Венецианской биеннале (La Biennale di Venezia). Основателями стали президент Венецианской биеннале граф Вольпи ди Мисурата и генеральный секретарь Международного института образовательного кино Лючиано Де Фео, который также был первым директором фестиваля.

Ежегодно международное жюри присуждает следующие награды: «Золотой лев» (главная награда за лучший фильм, сериал), «Серебряный лев» (лучшему режиссёру), Большую премию жюри (специальный приз лучшему режиссёру), Специальную премию жюри (за вклад в киноискусство - вручается режиссёру или актёрам, работавшим над фильмом из конкурсной программы), «Кубок Вольпи» (Coppa Volpi; лучшему актёру и лучшей актрисе), премию имени Марчелло Мастроянни (лучшему молодому актёру или актрисе) и премию «Озелла» (за лучший сценарий).

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