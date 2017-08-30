Общество 30 августа 2017, 17:59

Альпинист Евгений Виноградский стал почётным гражданином Свердловской области

Нина Георгиева
Евгений Виноградский покоряет любые вершины.

Почётный гражданин Свердловской области. Фото: из личного архива Е. Виноградского

Евгений Виноградский стал почётным гражданином Свердловской области. Новое звание самому титулованному альпинисту Урала присвоил глава региона Евгений Куйвашев.

В указе от 22 августа сказано, что Е.М. Виноградский удостоен звания почётного гражданина за выдающиеся достижения в социальной сфере жизни общества, которые благоприятствовали укреплению и развитию области.

Напомним, уральский альпинист является семикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР, четырёхкратным чемпионом России и пятикратным восходителем на Эверест (высота 8 848 метров). 

Подробнее об этом "ОГ" писала в статье Евгений Виноградский: «На рыбалку уехать сложнее, чем на Эверест».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (30 августа)

Большинство своих боёв (порядка 85 процентов) Олег Коротаев выиграл нокаутом. Неизвестный фотограф
Свердловский боксёр победил чемпиона мира среди профессионалов

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»