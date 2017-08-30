Альпинист Евгений Виноградский стал почётным гражданином Свердловской области

Почётный гражданин Свердловской области. Фото: из личного архива Е. Виноградского

Евгений Виноградский стал почётным гражданином Свердловской области. Новое звание самому титулованному альпинисту Урала присвоил глава региона Евгений Куйвашев.

В указе от 22 августа сказано, что Е.М. Виноградский удостоен звания почётного гражданина за выдающиеся достижения в социальной сфере жизни общества, которые благоприятствовали укреплению и развитию области.

Напомним, уральский альпинист является семикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР, четырёхкратным чемпионом России и пятикратным восходителем на Эверест (высота 8 848 метров).

Подробнее об этом "ОГ" писала в статье Евгений Виноградский: «На рыбалку уехать сложнее, чем на Эверест».