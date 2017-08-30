Общество 30 августа 2017, 18:51

В Крыму начнут работать российские операторы связи

На молодёжном образовательном форуме "Таврида" в Крыму проходит встреча главы республики Сергея Аксёнова с участниками смены "Молодые журналисты". В ходе беседы Аксёнов заявил, что до конца 2017 года в Крыму должны начать свою деятельность российские операторы связи.

- Политическая ситуация совершенно неадекватная. Роуминг - это глупость. Крым - российская территория, где живут россияне. Но хочу сказать, что этот вопрос решается с правительством РФ, думаю, что до конца года мы процесс завершим, - заявил Сергей Аксёнов.

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