Общество 30 августа 2017, 19:01

Курортный сбор в Крыму в 2018 году могут не ввести

Глава Крыма выступил на форуме "Таврида". Фото: Елизавета Мурашова

Глава Крыма выступил на форуме "Таврида". Фото: Елизавета Мурашова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сбор в Крыму с мая 2018 года могут ввести на уровне нуля. Окончательное решение будет принято в ноябре после проведения ряда переговоров.

- Сейчас деньги на развитие инфраструктуры приходится выделять из республиканского бюджета. До ноября мы проведем все необходимые рассчеты, чтобы определить размер ставки, но не исключаю, что она будет нулевой. У нас по цели обобрать туристов, но для их привлечения нам необходимо срочно привести в порядок инфраструктуру, - сказал Аксенов.

Напомним, закон о введении курортного сбора в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставрапольем краях подписал президент РФ Владимир Путин. Речь идёт об эксперименте, который продлится до конца 2022 года. Предполагается, что в первый год размер курортного сбора не превысит 50 рублей в сутки с человека, в дальнейшем установлена планка на уровне 100 рублей. Собранные средства будут направлены на финансирование работ по строительству курортной инфраструктуры, по ее реконструкции и благоустройству.

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