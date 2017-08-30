Уральский экипаж вошёл в тройку чемпионата Европы по ралли

Екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и Марка Розина, выступающий в зачёте ERC-2 на чемпионате Европы по ралли, несмотря на технические трудности, финишировал третьим. Шестой этап европейского первенства прошёл в чешском Злине.

Их машина – Mitsubishi Lancer Evo X – в первый день заездов «нахватала» сразу несколько неисправностей: расшаталась задняя подвеска и произошла утечка масла из коробки передач. Но во второй день для экипажа всё сложилось наилучшим образом, и в течение дня Ременник записал на свой счёт выигранный спецучасток и пять вторых мест в своей категории. В итоге уральцы сумели пробиться в тройку сильнейших.

В общей классификации своего зачёта Ременник и Розин занимают третье место.