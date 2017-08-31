Фонд Леонардо Ди Каприо выделил миллион долларов для пострадавших от урагана "Харви"

Благотворительный фонд американского актёра Леонардо Ди Каприо выделил один миллион долларов США для фонда помощи пострадавшим United Way от урагана "Харви". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента данной организации Брайан Галлахер.

"Мы надеемся, что и многие другие поддержат United Way и схожие организации", - цитирует ТАСС слова руководителя фонда, созданного голливудским актёром, Терри Тамминен.

Добавим, ранее Леонардо Ди Каприо выделял средства в помощь пострадавшим от урагана "Сэнди" в 2012 году и землетрясения на Гаити в 2010 году. В поддержку пострадавшим от шторма "Харви" средства также перечислили актриса Сандра Буллок, модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, актёр Кевин Харт.

Напомним, в конце августа на Техас обрушился самый мощный ураган со времён "Катрины". Он сформировался в Мексиканском заливе. Указом президента США Дональда Трампа в штате был введён режим стихийного бедствия. В эпицентре шторма "Харви" порывы ветра достигали 215 км/час. Ранее сообщалось о том, что в результате урагана погибли пять человек, повреждения получили более 48 тыс. домов в Техасе.