Средний возраст автомобилей в России составляет 12,5 лет

В Свердловской область объём автопарка превышает миллион экземпляров. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,5 лет. К 1 июля в нашей стране насчитывалось почти 42 млн машин.

В возрасте старше 15 лет пребывает 32% от общего количества автомобилей. Доля иномарок в российском автопарке достигает 60%, о том, какие самые популярные среди них можно узнать здесь.

Специалисты подсчитали, что каждый пятый автомобиль в России – внедорожник или кроссовер (21%). Доля машин, соответствующих экологическим стандартам не ниже "Евро-4", составляет 40%. Дизельных машин числится менее 5%.

В России 10 региональных парков, объём каждого из которых превышает миллион автомобилей. Помимо Москвы (3,75 млн шт.) и Подмосковья (2,59 млн шт.), сюда входят Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области.

Кроме того, десять марок имеют парки, превышающие 1 млн единиц. Среди них лидируют LADA (13,83 млн шт.) и Toyota (3,7 млн шт.). В эту же группу входят Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, KIA, Volkswagen, Ford и Mitsubishi (1 – 2 млн единиц).