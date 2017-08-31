Общество 31 августа 2017, 08:11

Роспотребнадзор предупредил россиян о кишечной инфекции в Японии

Роспотребнадзор предупредил россиян о кишечной инфекции в Японии, что стоит учитывать при планировании поездок. В ряде префектур зарубежной страны зарегистрированы случаи заболевания. 

По информации органов исполнительной власти японских префектур Гунма, Канагава и Саитама с середины августа зарегистрировано 14 случаев заболеваний (в том числе 12 детей в возрасте от 5 до 12 лет) энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli 0157. Все пострадавшие употребляли пищу, купленную в супермаркетах и ресторанах. Все они госпитализированы. Наибольшее число случаев (11) выявлено в префектуре Саитама. 

Специалисты выяснили, что фактором передачи инфекции стал картофельный салат с добавками свинины и яблок. Возбудитель мог попасть в салат с плохо пастеризованными яблоками, так как загрязнение картофеля исключено после проверок.

Добавим, органы здравоохранения Японии проводят расследование и организуют комплекс мер для ликвидации очага инфекции.

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Областная газета Свердловской области

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