Роспотребнадзор предупредил россиян о кишечной инфекции в Японии, что стоит учитывать при планировании поездок. В ряде префектур зарубежной страны зарегистрированы случаи заболевания.

По информации органов исполнительной власти японских префектур Гунма, Канагава и Саитама с середины августа зарегистрировано 14 случаев заболеваний (в том числе 12 детей в возрасте от 5 до 12 лет) энтерогеморрагической кишечной палочкой E.coli 0157. Все пострадавшие употребляли пищу, купленную в супермаркетах и ресторанах. Все они госпитализированы. Наибольшее число случаев (11) выявлено в префектуре Саитама.

Специалисты выяснили, что фактором передачи инфекции стал картофельный салат с добавками свинины и яблок. Возбудитель мог попасть в салат с плохо пастеризованными яблоками, так как загрязнение картофеля исключено после проверок.

Добавим, органы здравоохранения Японии проводят расследование и организуют комплекс мер для ликвидации очага инфекции.