Российский космический аппарат сделал снимки мощнейшего урагана "Харви"

Снимки показывают продвижение урагана "Харви" с 24 по 29 августа. Фото: Роскосмос

Российский космический аппарат "Метеор-М" №2 сделал снимки мощнейшего урагана "Харви", уже почти неделю бушующего на восточном побережье США. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Снимки показывают продвижение урагана с 24 по 29 августа. По ним видно, что из Техаса шторм 30 августа направился Луизиану.

"Роскосмос выражает искренние соболезнования погибшим и пострадавшим во время урагана "Харви", - говорится в сообщении российской корпорации.

Добавим, "Метеор-М" №2 предназначен для получения информации в целях составления прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки, мониторинга морской поверхности.

Фото: Роскосмос

Напомним, в конце августа на Техас обрушился самый мощный ураган со времён "Катрины". Он сформировался в Мексиканском заливе. Указом президента США Дональда Трампа в штате был введён режим стихийного бедствия. В эпицентре шторма "Харви" порывы ветра достигали 215 км/час. Ранее сообщалось о том, что в результате урагана погибли пять человек, повреждения получили более 48 тыс. домов в Техасе.

В последние дни американские знаменитости жертвуют средства в поддержку пострадавшим от урагана, среди них миллион долларов США пожертвовал голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.