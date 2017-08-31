Российские военнослужащие доставили 11 тысяч учебников в Республику Таджикистан

Российские военнослужащие доставили 11 тысяч учебников в Республику Таджикистан. Фото: пресс-служба ЦВО

Российские военнослужащие доставили 11 тыс. учебников в качестве гуманитарной помощи в школы Республики Таджикистан к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В операции приняли участие проходящие службу в 201-й военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан. Учебную литературу доставили самолётом военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ на аэродром «Гиссар». Разгружали и перевозили 20 тонн общеобразовательной литературы 20 военнослужащих с помощью трёх грузовых машин.

Фото: пресс-служба ЦВО