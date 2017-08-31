Пенсии россиян в 2018 году увеличатся на 3,8%

В течение предстоящих трёх лет пенсии россиян будут увеличиваться в среднем на 4% в год. Фото: Алексей Кунилов

В 2018 году пенсии россиян вырастут в среднем на 3,8%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018-2020 годы.

Грядущее увеличение пенсий объясняется запланированным пересмотром стоимости одного пенсионного балла. Если сейчас его цена равна 78,58 рубля, то в 2018 году она достигнет 81,57 рубля.

Предполагается, что в течение 2019 и 2020 годов пенсии россиян будут расти примерно на 4% в год. В итоге через три года, в 2020 году, средняя страховая пенсия по старости будет равна 14,9 тыс. рублей.