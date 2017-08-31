Общество 31 августа 2017, 09:36

В Сочи выпал первый снег и образовалось несколько смерчей

В российском городе Сочи за последние двое суток произошла серия природных явлений: над Чёрным морем образовалось несколько смерчей, в горах курорта Красная Поляна выпал первый снег и сошли сели. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

Первый снег покрыл вершины на высоте более двух тыс. метров над уровнем моря. При этом ожидается, что снежный покров пролежит недолго и уже через несколько дней в горах Сочи вновь засветит яркое солнце. 

- Снег в конце августа – очень редкое явление для сочинских гор. Последние 20 лет такого точно не было. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта - типичное явления для сентября-октября, — приводит слова представителя Сочинского отделения Российского географического общества пресс-служба администрации города.

Добавим, за прошедшие сутки над Чёрным морем в районе Сочи зафиксированы несколько смерчей. По информации "Российской газеты", все они были в море, на сушу ни один не вышел. Кроме того, на горные дороги сошли сели, спасателям пришлось эвакуировать 18 человек. Информации о пострадавших не поступало. 

Отметим, предупреждение о формировании смерчей над морем в районе Сочи, возможных ливнях и сходах селей продолжает действовать сегодня, 31 августа.

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Областная газета Свердловской области

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