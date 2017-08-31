Площадке «Европа-Азия» близ Екатеринбурга подарят новую жизнь

Знаменитый комплекс "Европа-Азия" ждёт преображение. Фото: Павел Ворожцов

Новый проект туристической площадки «Европа-Азия» возле Екатеринбурга обсудили на заседании Координационного совета по развитию въездного и внутреннего туризма, сообщает пресс-служба администрации. Объявлен конкурс на лучший дизайн комплекса.

Сейчас на месте находятся стела, сувенирный магазинчик и сеть пешеходных дорожек с малыми архитектурными формами. Площадка была открыта в 2004 году: спустя 13 лет её ландшафтный дизайн уже морально устарел и не соответствует современным эстетическим стандартам.

Между тем в преддверии ЧМ-2018 и борьбы за право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург должен уделить особое внимание своим ключевым достопримечательностям - «Европа-Азия», символизирующая необычное расположение города в двух частях света одновременно, является одним из самых значимых туристических объектов.

Заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин поручил МКУ «Столица Урала» подготовить и провести конкурс на лучший редизайн территории — с учётом её обновления, но без капитальных вложений или долгосрочного строительства. Свои предложения могут внести все желающие.

На данный момент члены Координационного совета сошлись во мнении, что одним из лучших вариантов станет оформление стильной парковой зоны с дорожками и архитектурными формами, соответствующими единой концепции.