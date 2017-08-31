Экономика 31 августа 2017, 09:30

Амансио Ортега богатейший человек в мире по версии Forbes

Нина Георгиева
Денег много не бывает.

Богатейший человек в мире. Фото: Алексей Кунилов

Амансио Ортега богатейший человек в мире по версии Forbes. Соучредитель испанского розничного гиганта «Inditex», стал самым богатым человеком на планете.

На сайте Forbes отмечается, что Амансио Ортега на 200 млн долларов опередил Билла Гейтса, который традиционно занимал первую позицию списка.

Ортега уже в третий раз занимает первую строчку в рейтинге, впрочем он не задерживался на вершине дольше суток. Как сообщается, акции компании Амансио Ортега 29 августа подорожали на 1%, благодаря чему он смог обойти создателя Microsoft.

На данный момент состояние миллиардера составляет 85 млрд долларов.

Напомним, что в октябре 2015 года Ортега стал самым богатым человеком , однако менее чем через сутки уступил первенство Гейтсу. В ноябре 2016 история повторилась.

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