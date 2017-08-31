Президент Сингапура сложил полномочия

Президент Сингапура Тони Тан сегодня, 31 августа, официально сложил свои полномочия в преддверии выборов, которые пройдут 23 сентября. Он занимал высший государственный пост шесть лет, пишет ТАСС.

До избрания нового президента обязанности главы страны будет исполнять председатель комитета советников президента Джозеф Юварай Пиллэй. В выборах 23 сентября участие примут три кандидата, среди них - Тони Тан.

Добавим, 77-летний политик победил на выборах в 2011 году и стал седьмым президентом в новейшей истории Сингапура. Согласно Конституции страны, президент Сингапура избирается всенародным голосованием на шесть лет. Глава государства выполняет в основном церемониальные обязанности (например, рассматривает прошения о помиловании от осуждённых к смерной казни), в отдельных случаях он может наложить вето на критические решения правительства.