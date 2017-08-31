Общество 31 августа 2017, 10:23

Жители Екатеринбурга тратят на покупки к школе в среднем 6170 рублей

Школьные товары к 1 сентября

Спрос на школьные товары традиционно возрос. Фото: Алексей Кунилов

6170 рублей — таков средний чек за покупки к 1 сентября. К этому выводу пришли Яндекс.деньги, изучив расходы жителей Екатеринбурга на подготовку детей к школе.

В августе традиционно увеличиваются расходы на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, электронику, игрушки и прочие товары в детских магазинах. Спрос на вещи из этого списка вырос в 7,5 раза. За одежду в среднем платят 7684 рубля, за канцтовары — 3303 рубля.

По данным Яндекс.денег, екатеринбуржцы всё чаще покупают школьные товары онлайн. Так, в августе количество заказов одежды и обуви через интернет увеличилось в 5,4 раза, тетрадей, ручек и других мелочей к учебному году — в 2,2, игрушек и различных детских товаров — в 6,4 раза.

В целом, по сравнению с прошлым годом, в России значительно вырос интерес к детским товарам. Например, канцтовары стали покупать в 7,8 раза больше, чем в августе 2016 года. 

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