Яндекс изучил пробки в Екатеринбурге перед первым сентября

В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок снизился на 0,1. Фото: Яндекс

По информации Яндекса, в последние дни лета загруженность дорог в Екатеринбурге изменилась незначительно. В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок снизился на 0,1, а утренний максимум вырос на 0,4 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа.

Усреднённые данные за 2014–2016 годы показывают, что загруженность дорог в конце августа примерно соответствует осеннему уровню, который устанавливается в городе к концу сентября.

Интересно, что первое сентября в последние годы было не самым напряжённым днём на дорогах Екатеринбурга. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл на 0,4 ниже, чем в последнюю неделю августа. Зато сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причём утренние пробки растут в три с лишним раза сильнее вечерних. По росту утренних пробок в сентябре Екатеринбург — лидер среди всех городов-миллионников. Например, в Москве этот показатель вдвое ниже.