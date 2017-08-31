Земства 31 августа 2017, 10:34

Яндекс изучил пробки в Екатеринбурге перед первым сентября

Инфорграфика Янденкс

В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок снизился на 0,1. Фото: Яндекс

По информации Яндекса, в последние дни лета загруженность дорог в Екатеринбурге изменилась незначительно. В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок снизился на 0,1, а утренний максимум вырос на 0,4 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа.

Усреднённые данные за 2014–2016 годы показывают, что загруженность дорог в конце августа примерно соответствует осеннему уровню, который устанавливается в городе к концу сентября.

Интересно, что первое сентября в последние годы было не самым напряжённым днём на дорогах Екатеринбурга. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл на 0,4 ниже, чем в последнюю неделю августа. Зато сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причём утренние пробки растут в три с лишним раза сильнее вечерних. По росту утренних пробок в сентябре Екатеринбург — лидер среди всех городов-миллионников. Например, в Москве этот показатель вдвое ниже.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 августа)

Старобазарная была переименована в улицу Носова в начале 70-х годов прошлого века. Это одна из самых длинных улиц Нижнего Тагила
Впервые Носов возглавил Нижний Тагил 97 лет назад

«Реальный театр»

«Реальный театр»