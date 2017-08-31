Бюст Юрия Гагарина установлен в лондонском Музее науки. Как сообщают РИА «Новости», директор музея Иан Блэтчфорд после открытия скульптуры первого космонавта пообещал регулярно проводить выставки на тему российских исследований космоса.

Отмечается, что идеей установки бюста принадлежит директору музея. По его словам, крайне важно, чтобы музейная экспозиция рассказывала полную историю исследований космоса. Таким образом Иан Блэтчфорд намерен постоянно напоминать людям о российских достижениях, особенно 1950-1960-х годов, которые легли в основу современных исследований космоса.

Стоит отметить, что подобные выставки делаются с целью сохранения исторической памяти нового поколения о научно значимых событиях. Как отмечается, большая аудитория музея — школьники, которые посещают музей и могут открыть для себя великих людей, связанных с космосом, к примеру таких, как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов.

Лондонский музей в последнее время часто организует мероприятия, связанные с космическими достижениями СССР и России. Весной этого года Валентина Терешкова открыла выставку, которая посвящена её биографии и достижениям.

По словам Иана Блэтчфорда, в этом году было подписано соглашение с Государственным музеем истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. И теперь вместе с калужским музеем будут разрабатываться новые идеи выставок.

Напомним, что бюст Юрия Гагарина в дар лондонскому Музею науки был передан фондом «Диалог культур — Единый мир». Целью фонда является укрепление дружеских связей между странами.