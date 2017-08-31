Общество 31 августа 2017, 11:13

В Екатеринбурге ощущается острая нехватка учителей начальной школы

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В начальных классах остро не хватает учителей. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургским образовательным учреждениям не хватает учителей начальных классов. Об этом заявляет начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

Как пишет портал администрации Екатеринбурга, в большинстве образовательных организаций острый дефицит наблюдается в том числе из-за увеличения количества первоклассников.

Также не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Однако, по словам начальника департамента образования, эта проблема стоит не так остро. «Мы это достаточно легко закроем», - говорит Екатерина Сибирцева.  

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