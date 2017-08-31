За полгода каждый свердловчанин приобрёл товары в среднем на 118 тысяч рублей

За полгода каждый свердловчанин приобрёл товары в среднем на 118 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным Свердловскстата, в первом полугодии нынешнего года в расчёте на душу населения в Свердловской области реализовано товаров на 117,9 тыс. руб. В среднем по России показателен равен 94,6 тыс. руб.

В регионе зафиксирован самый высокий показатель в структуре оборота розничной торговли по Уральскому федеральному округу. В целом оборот розничной торговли за полгода по УрФО составил 1201,3 млрд руб., показатель уменьшился на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составил 47,6%, непродовольственных товаров – 52,4%.

Лидирующую позицию заняла Свердловская область, которая обеспечила 42,5% всего оборота розничной торговли по округу.