Евгений Куйвашев поручил сделать парк «Россия — моя история» площадкой для проведения школьных уроков

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил использовать парк «Россия — моя история» для проведения школьных уроков и факультативов. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил использовать парк «Россия — моя история» для проведения школьных уроков и факультативов. Такое заявление он сделал на сегодняшнем заседании регионального правительства.

Напомним, подобные парки создаются по всей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

— Этот общефедеральный проект представляет основные периоды развития российского государства — от Рюриковичей и династии Романовых до современной России, — пояснил Евгений Куйвашев.

По его мнению, парк «Россия — моя история» станет хорошей площадкой для проведения выездных уроков истории, факультативных занятий и собраний краеведческих кружков.