Сльхозкооперативы могут получить поддержку из федерального бюджета. Фото: Людмила Матвеева

Минсельхоз РФ готов возместить фермерам 50% затрат на продвижение продукции. Как пишет газета «Известия», сельхозкооперативы могут получить поддержку из федерального бюджета, для наиболее лёгкого продвижения своих товаров на рынок.

Согласно проекту постановления правительства, который подготовлен Минсельхозом РФ в августе 2017 года, впервые аграриям будут возвращать средства, потраченные на увеличение присутствия их товара в торговых сетях.

Отмечается, что согласно документу, государство планирует выделять регионам средства для компенсации затрат. Эта мера коснётся потребительских сельхозкооперативов (личные подсобные хозяйства и фермеры), однако распространяться на производственные кооперативы (колхозы, рыболовецкие артели) не будет.

Важно отметить,что субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на этот финансовый год и на плановый период.