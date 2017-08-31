Общество 31 августа 2017, 11:43

В Верхней Пышме откроется новое общежитие для студентов

Студенты в общежитии

Торжественное открытие общежития состоится 1 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Технический университет УГМК открывает собственное общежитие в Верхней Пышме. 9-этажное здание площадью около 7 тысяч кв. м расположится в жилом микрорайоне «Садовый-2», сообщает пресс-служба УГМК.

Общежитие рассчитано на 300 человек — заселиться в него смогут студенты ТУ УГМК, техникума «Юность» и преподаватели корпоративного вуза. Комнаты оборудованы современной мебелью, телевизорами, холодильниками, микроволновками, электрочайниками. Помимо однокомнатных и двухкомнатных жилых помещений, у студентов также будет свой фитнес-зал с тренажёрами, комната отдыха, буфет и прачечные, оснащённые стиральными машинами.

Общежитие обошлось компании в 209 млн рублей.  

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