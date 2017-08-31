Аэропорт Кольцово обновит интерьер международного терминала после ЧМ-2018. Фото: Александр Зайцев

Аэропорт Кольцово объявил конкурс среди российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов на разработку интерьера международного терминала. Он не менял свой облик с 2009 года, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

К реконструкции планируется приступить после ЧМ-2018. Победитель конкурса преобразит общие и контролируемые зоны международного сектора Кольцово, применив современные дизайнерские разработки.

Конкурс пройдёт в два этапа. До 7 сентября будет проанализирован опыт и общая компетентность архитекторов. Затем допущенные к участию архитектурные бюро разработают эскизные проекты. При этом заявка должна содержать функциональное зонирование, 3D-визуализации, описание отделочных материалов и деталей интерьера. По итогам двух этапов конкурсная комиссия объявит победителя.