Владимир Путин возмутился по поводу «платного» распределения койко-мест в больницах

Владимир Путин встретился с Муратом Кумпиловым. Фото: пресс-служба Кремля

Сюжет «Зелёная папка» Президента России

Президент России Владимир Путин собрал все обращения граждан в ходе недавней «Прямой линии» в специальную «зелёную папку».

Президент России Владимир Путин резко высказался по поводу «платного» распределения койко-мест в больницах некоторых регионов России. Разговор об этом завязался в ходе рабочей встречи с врио главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поднял тему медицинского обслуживания населения в связи с обращениями граждан, поступившими в ходе «Прямой линии».

— Граждане пишут о какой-то новой «услуге»: продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. 4000 рублей заплатишь, и место тебе находят, — обрисовал ситуацию глава государства.

Он поручил Мурату Кумпилову провести необходимые проверки и разобраться в сложившемся положении дел.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на ветхую школьную инфраструктуру в регионе.