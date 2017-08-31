Общество 31 августа 2017, 12:04

Владимир Путин возмутился по поводу «платного» распределения койко-мест в больницах

Владимир Путин встретился с Муратом Кумпиловым

Владимир Путин встретился с Муратом Кумпиловым. Фото: пресс-служба Кремля

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«Зелёная папка» Президента России
Президент России Владимир Путин собрал все обращения граждан в ходе недавней «Прямой линии» в специальную «зелёную папку».



Президент России Владимир Путин резко высказался по поводу «платного» распределения койко-мест в больницах некоторых регионов России. Разговор об этом завязался в ходе рабочей встречи с врио главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поднял тему медицинского обслуживания населения в связи с обращениями граждан, поступившими в ходе «Прямой линии».

— Граждане пишут о какой-то новой «услуге»: продаже койко-мест в стационарах, то есть врач даёт направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты. 4000 рублей заплатишь, и место тебе находят, — обрисовал ситуацию глава государства.

Он поручил Мурату Кумпилову провести необходимые проверки и разобраться в сложившемся положении дел.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на ветхую школьную инфраструктуру в регионе.

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