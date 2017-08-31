"Единая Россия" отозвала девять "мятежных" кандидатов в депутаты гордумы Богдановича

Политсовет Богдановичского местного отделения «Единой России» отозвал из списков кандидатов на выборах в местную думу девять депутатов действующего состава, которые незаконно выбрали нового мэра. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Напомним, в начале августа в Богдановиче возникла ситуация "двоевластия". 3 августа на заседании думы депутаты выбрали главой муниципалитета Владимира Голованова, ранее приняв решение об изменении порядка проведения конкурса. Самопровозглашённый глава Богдановича Владимир Голованов провёл инаугурацию в коридоре и подписал документ о собственном вступлении в должность, однако результаты выборов не признали городская прокуратура, совет городских предприятий и областные власти. Областной суд признал это решение недействительным, а на прошлой неделе городской суд Богдановича признал недействительными и сами результаты выборов главы муниципалитета. После завершения политических событий глава городского округа Богданович Владимир Москвин вернулся к работе в обычном режиме.

Вчера на заседании политсовета "Единой России" было принято решение отозвать из списков кандидатов на выборах в местную думу девять партийцев, депутатов действующего состава, участвовавших в "муниципальном перевороте".

-Мы не можем допустить, когда наши коллеги, невзирая на мнение жителей, на наши товарищеские обращения, преследуя личные интересы, ввергают муниципалитет в управленческий кризис, – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. – Решение местного отделения партии, согласно которому из списков отозваны наши кандидаты на выборы в думу Богдановичского городского округа, является беспрецедентным для Свердловской области. Но мы поддерживаем такой жёсткий подход и считаем его оправданным.

Виктор Шептий добавил, что в ближайшее время вместе с общественными организациями и советом директоров будет принято решение "о совместной поддержке партией пула кандидатов, которые впоследствии будут дружно работать в представительном органе".