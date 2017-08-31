В Екатеринбурге автобус №85 изменит маршрут, чтобы довозить детей до школы в Мичуринском микрорайоне. Фото: 2 Gis

В Екатеринбурге автобус №85 изменит маршрут, чтобы довозить детей из посёлка Медный до образовательного центра в Мичуринском микрорайоне. Решение об этом было принято сегодня на выездном совещании с участием замглавы мэрии города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Ранее автобус №85 двигался из Медного по улицам Евгения Савкова и Суходольской в сторону центра. Теперь он будет заезжать на Ручейную, высаживать пассажиров у образовательного центра, проезжать далее, разворачиваться, забирая на обратном пути жителей, которым необходимо уехать в город.

В совещании участвовали представители комитета благоустройства и департамента образования мэрии Екатеринбурга, администрации Верх-Исетского района, ГИБДД, Центра организации движения и подрядной организации, возводившей образовательное учреждение. Участники обсудили также возможность строительства на перекрёстке улиц Ручейной и Суходольской светофора с оборудованными подходами к нему.