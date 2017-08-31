Екатеринбург готовится к борьбе за Expo-2025

О преимуществах нашего города уральские журналисты рассказали зарубежным коллегам. Фото: Владимир Мартьянов

В преддверии подготовки к выставке в Екатеринбурге состоялась встреча с представителей международных СМИ с главными редакторами ведущих информационных изданий Свердловской области. Мероприятие проходило на площадке Дома Журналистов, организатором пресс-тура выступил МИД России.

Это был первый, но не последний визит гостей в Свердловскую область. На встрече гостям — представителям Международного Радио Китая, телеканала «Вито Тво» из Эквадора, журналистами Центрального Телевидения Китая рассказали о преимуществах нашего города перед «конкурентами» за право проведения мероприятия.

Открывая встречу, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин напомнил о большом опыте Екатеринбурга в проведении статусных мероприятий: «Первым масштабным международным событием стала встреча Президента России Владимира Путина и Канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которая проводилась в 2003 году. В числе многих успешных мероприятий было проведение саммита страны Шанхайской организации сотрудничества и первой встречи стран — участников БРИКС в 2009 году. Участие в борьбе за право проведения выставки призвано подчеркнуть высокий статус Екатеринбурга, как современного мегаполиса и позволит ему встать в один ряд с такими городами, как Париж, Нью Йорк, Лондон, Лиссабон, Милан и Шанхай».

Город имеет большой опыт по проведению форума Иннопром, который проходит ежегодно и находится в постоянном фокусе мировых СМИ. Структура, развернутая к чемпионату мира по футболу, к примеру волонтерский центр, будет способствовать успешной работе.

Удачное месторасположение на стыке границе Европы и Азии, развитая транспортная и логистическая инфраструктура способствуют тому, что несмотря на поражение от Дубай за право проведения мероприятия в 2020 году, Свердловской области повторно включена в заявку.

Уральцы заверили своих иностранных коллег, что в случае необходимости, готовы помогать силами своих журналистов и своих коллективов.

-У нас есть богатый опыт сотрудничества со многими иностранными СМИ. В пример можно привести в привести сотрудничество "Областной газеты" с газетой "Хэйлуцзянская экономика", обмен информацией обоюдно интересен читателям всех сторон. Мы имеем хорошее представление о том, что происходит в КНР и заинтересованны углублении этого сотрудничества. Положительно выстраиваются отношения и с коллегами из стран Евросоюза. Нам интересно, как регион воспринимается на карте мира, до недавнего времени посещение его иностранными гостями было невозможно. Большая заслуга в узнаваемости принадлежит первому губернатору Эдуарду Росселю, который принял шаги по открытию Свердловской области, а первый президент России Борис Ельцин одобрил эти шаги, - сказал главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин.

Напомним, хозяин выставки определится в ноябре 2018 года. Кроме России, заявки на право принять это статусное мероприятие подали города Осака (Япония), Баку (Азербайджан), Париж (Франция). Тема, предложенная Екатеринбургом для «ЭКСПО-2025», звучит так: «Изменяя мир: Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений».