«СверхНовая эра»: презентация нового проекта в Домжуре

«Областная газета» представляет новый уникальный проект для Свердловской области – выпуск издания для детей и подростков «СверхНовая Эра». Это приложение к основной версии «Областной газеты» будет выходить два раза в месяц тиражом около 75 тысяч экземпляров и станет самым массовым молодёжным печатным СМИ.

На данный момент в области нет популярного печатного СМИ среди молодёжи, но интерес школьников и студентов к тематикам своей среды и печатному слова немалый. «СверхНовая эра» - это не просто издание, это также творческая молодёжная среда для самореализации подростков. Они смогут выступать на открытых планёрках в редакции «Областной газеты», поднимать волнующие вопросы, затрагивать актуальные темы, предлагать и воплощать в жизнь интересные рубрики, встречаться с интересными людьми, а значит, принимать активное участие в создании каждого выпуска. Первая пробная «летучка» с участием школьников уже состоялась в редакции и показала огромный интерес ребят к новому для них творческому направлению. Молодежный проект «Областной газеты» это – актуальный инструмент для работы с детьми, позволяющий объединять их, помогать им развиваться, раскрывать интеллектуальный и духовный потенциал, поднимать и решать интересные задачи.

— Конечно, сейчас много разговоров о том, что молодежь уходит в интернет и теряет интерес к традиционным носителям информации – книгам, газетам, журналам. Но проведенная встреча в редакции показала обратное – у ребят горят глаза, они считают, что бумажные СМИ — это возрождение привычки читать, как это делали наши родители. И этот неповторимый запах типографской краски и перелистывание хрустящих страниц — такие ощущения способны подарить только бумажные СМИ. А самое главное, у ребят будет площадка, где они смогут обмениваться мнениями и обсуждать вопросы, которые их волнуют», — считает куратор проекта «СверхНовая эра», заместитель главного редактора «Областной газеты» Яна Белоцерковская.

Пресс-конференция, посвященная презентации нового проекта «Областной газеты» — спецвыпуска «СверхНовая эра» с участием представителей редакции «Областной газеты», юных авторов и генераторов идей состоится 1 сентября в Доме Журналиста по адресу: ул. Клары Цеткин, 1. Начало в 13.00. Приглашаем всех желающих.