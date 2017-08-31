День отца в России предлагают объединить с Днём трезвости

Пора избавлять российских отцов от пьянства. Фото: Александр Зайцев

День отца в России хотят объединить с Днём трезвости, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ. С соответствующим предложением выступил Член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Предложение официально учредить День отца выдвигалось не раз: в данный момент оно вновь обсуждается в Администрации Президента РФ. Сергей Рыбальченко считает, что «отцовский праздник» необходимо совместить с Всероссийским Днём трезвости, учреждение которого также планируется уже долгое время.

«С учетом наших российских реалий предлагаю объединить День отца с Днём трезвости. По статистике, 24% всех смертей в России приходятся на трудоспособный возраст, из них 78-79% составляют мужчины. И смертность мужского населения во многом связана с алкоголизмом. Важно, чтобы в День отца дети видели папу дома», - заявил Сергей Рыбальченко.

Член комиссии добавляет, что данное решение - важный шаг в формировании политики ответственного отцовства.