Банк России открывает сайт по финансовой грамотности

31 августа 2017 года начинает работать информационно-просветительский ресурс Fincult.info, созданный Центральным банком Российской Федерации. Его цель – формирование финансовой культуры граждан.

Сайт предназначен для самой широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство к действиям, а лишь рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации.

Создатели ресурса рассчитывают, что он будет полезен как потребителям на этапе принятия решений о выборе той или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает финансовый рынок. В настоящее время сайт содержит стартовый набор материалов: основная информация сгруппирована по темам, исходя из конкретных потребностей граждан.