Три тысячи сотрудников МЧС возьмут школьников под охрану в День знаний

1 сентября школьники будут в безопасности. Фото: Алексей Кунилов

1 сентября безопасность в Свердловской области будут обеспечивать около трёх тысяч сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Во всех образовательных учреждениях будет организовано дежурство сотрудников МЧС, чтобы обеспечить пожарную безопасность и вовремя отреагировать на возможные происшествия.

В День знаний они также проведут для учеников Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности, а в течение сентября все желающие смогут побывать на экскурсиях в пожарно-спасательных частях: поближе познакомиться с профессией огнеборца, рассмотреть пожарную технику, экипировку и оборудование.

Добавим, что в начале учебного года во всех школах пройдут тренировки по эвакуации и инструктажи по поведению при ЧС.