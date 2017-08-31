Три тысячи сотрудников МЧС возьмут школьников под охрану в День знаний

1 сентября безопасность в Свердловской области будут обеспечивать около трёх тысяч сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Во всех образовательных учреждениях будет организовано дежурство сотрудников МЧС, чтобы обеспечить пожарную безопасность и вовремя отреагировать на возможные происшествия.
В День знаний они также проведут для учеников Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности, а в течение сентября все желающие смогут побывать на экскурсиях в пожарно-спасательных частях: поближе познакомиться с профессией огнеборца, рассмотреть пожарную технику, экипировку и оборудование.
Добавим, что в начале учебного года во всех школах пройдут тренировки по эвакуации и инструктажи по поведению при ЧС.